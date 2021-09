Schwerpunkte

Statt Hochwasserdamm dezentrale Lösung im Nürtinger Tiefenbachtal?

23.09.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Professor Dr. Christian Küpfer hat die Empfehlungen des Bürgerrats für den Hochwasserschutz im Tiefenbachtal ausgewertet. Erste ökologische Vorschläge werden vertieft untersucht.

Hochwasserschutz und Starkregenmanagement sind auch für Nürtingen wichtige Themen. Wie schnell bei einem Platzregen Gefahr durch einen Sturzbach droht, zeigte sich zum Beispiel im Sommer in der Säerstraße. Foto: Einsele

NÜRTINGEN. Gelingt es im Nürtinger Tiefenbachtal den Hochwasserschutz mit dezentralen ökologischen Maßnahmen herzustellen? Und könnte damit auf eine große Dammlösung verzichtet werden? Ganz neue Aspekte, die Professor Dr. Christian Küpfer vom Büro StadtLandFluss in der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am Dienstag aufzeigte. Ein Vorschlag, dem auch der Nürtinger Oberbürgermeister gerne folgen möchte. Johannes Fridrich will allerdings genau wissen, ob diese dezentralen Maßnahmen ausreichen, um die Kirchheimer Vorstadt vor Hochwasser zu schützen oder ob trotzdem ein Damm benötigt wird. Als Oberbürgermeister stehe er in der Verantwortung.