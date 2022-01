Schwerpunkte

Start der Nürtinger Vesperkirche mit vielen Gästen

31.01.2022 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Die Nürtinger Vesperkirche, die 2022 drei Wochen lang sowohl als Präsenz- als auch To-go-Variante stattfindet, startete am Sonntag erfolgreich. Die Organisatoren hoffen aber auf noch mehr Besucher im Martin-Luther-Hof.

Zum Start war die Vesperkirche gut besucht. Alle 200 Essen wurden verkauft. Foto: Fritz

NÜRTINGEN. 22 Tage Vesperkirche im Martin-Luther-Hof heißt es seit gestern wieder. Beim Eröffnungsgottesdienst am Sonntagvormittag startete Dekanin Christiane Kohler-Weiß die fünfzehnte Auflage der Nürtinger Vesperkirche. „Es freut mich, dass die Vesperkirche wieder in der Lutherkirche zu Gast sein darf, und es wäre schön, wenn es so voll sein könnte wie in den anderen Jahren“, begrüßte Kohler-Weiß die Anwesenden.