Start der Nürtinger Kulturbühne verzögert sich

28.04.2021 05:30, Von Volker Haussmann

Die Veranstaltungen im Monat Mai mussten verschoben werden – Stadthallenmanager Michael Maisch hofft nun auf den Juni

Die Nürtinger Kulturbühne, im Sommer letzten Jahres aus der Not geboren, war ein Erfolg. So konnte Kultur auch in Zeiten von Corona funktionieren. Die für dieses Jahr geplante Neuauflage kann coronabedingt allerdings erst später als vorgesehen starten. Die für den Mai geplanten Veranstaltungen wurden jetzt auf noch unbekannte Termine verschoben. Lesen Sie auch den Kommentar zum Artikel "Ausgebremst"

Auch Open-Air-Kino steht in der neuen Kulturbühnen-Saison wieder auf dem Programm. Foto: NZ-Archiv

NÜRTINGEN. Prominentestes Opfer der aktuellen Terminverschiebung dürfte die Landesjazzpreisträgerin Franziska Ameli Schuster sein, die – veranstaltet vom Theater im Schlosskeller – mit ihrer Formation Ameli in the Woods am 6. und 7. Mai auf der „Nürtinger Kulturbühne 2021“ hätte auftreten sollen. Stadthallenmanager Michael Maisch hat bis zuletzt abgewartet, ob nicht vielleicht doch die für den Mai geplanten Veranstaltungen in irgendeiner Form stattfinden können. Die aktuelle Corona-Verordnung jedoch lässt kulturelle Veranstaltungen selbst unter freiem Himmel derzeit nicht zu. Wie lang die „Notbremse“ in Kraft sein wird, kann derzeit noch nicht abgesehen werden. Maisch hofft nun auf Lockerungen in nächster Zeit und einen Kulturbühnen-Start Anfang Juni.