Starke Männer und Frauen bei den Highland-Games in Nürtingen-Hardt

06.09.2021 05:30, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

In der zwölften Auflage der Highland-Games auf dem Sportplatz in Hardt lieferten sich die Athleten buchstäblich heiße Wettkämpfe. Zahlreiche Zuschauer feuerten die starken Männer und Frauen an. Bilder von den Highland-Games finden Sie in unserer Bilderstrecke.

Lokalmatador und Organisator Andreas Deuschle beim Hammerwerfen. Foto: Krytzner

NT-HARDT. Wenn der Nürtinger Stadtteil Hardt für einen Tag von Männern und Frauen in Schottenröcken belagert wird, ist dies nicht etwa eine Invasion des Vereinigten Königreiches, sondern der Festtag für Highlander und Highlanderinnen. 16 muskelbepackte Männer und drei Frauen fanden sich am Sonntag auf dem Sportplatz Schlagwiesen des Sportvereins Hardt ein, um sich in verschiedenen Disziplinen zu messen.