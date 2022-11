Schwerpunkte

Starke Helfer aus Nürtingen und Umgebung mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet

09.11.2022 05:30, Von Volker Haussmann

Am Montagabend fand im Kleinen Saal der Nürtinger Stadthalle K3N die Preisverleihung des Ehrenamtspreises „Starke Helfer“ statt. 13 Projekte wurden von der Jury als preiswürdig eingestuft. Insgesamt wurden 6500 Euro Preisgeld ausgeschüttet.

Gruppenfoto mit den stolzen Preisträgern sowie den Vertretern der Kreissparkasse und unserer Zeitung. Fotos: Holzwarth

NÜRTINGEN. In Deutschland engagiert sich jeder Dritte ehrenamtlich. Wie viele verschiedene Facetten die ehrenamtliche Tätigkeit haben kann, zeigt seit fast 20 Jahren der von der Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen in Kooperation mit unserer Zeitung ausgelobte Ehrenamtspreis „Starke Helfer“. Das Bemerkenswerte daran: Der Wettbewerb, der alle zwei Jahre besonders preiswürdige Ehrenamtsprojekte würdigt, steht jedes Mal unter einem anderen Motto und rückt damit einen anderen Aspekt ehrenamtlicher Tätigkeit in den Fokus. In diesem Jahr lautete das Motto „Hilfe in herausfordernden Zeiten“. Gesucht wurden Gruppen oder Einzelpersonen, die in Zeiten der Corona-Pandemie unentgeltlich anderen Menschen geholfen oder diese unterstützt haben.