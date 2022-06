Schwerpunkte

Starke Frauen in Nürtingen

01.06.2022 05:30, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN. Geschichten über bekannte und vielleicht auch weniger bekannte Frauen in Nürtingen aus längst vergangenen Zeiten erzählt die Stadtführerin am Samstag, 4. Juni, auf einem Rundgang. Amüsante und erstaunliche Details lassen die starken Frauen und ihre Zeit lebendig werden. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Stadtmuseum, Wörthstraße 1. Anmeldung am i-Punkt im Rathaus per E-Mail an touristinfo@nuertingen.de oder Telefon (0 70 22) 75-3 81 bis Freitag, 3. Juni. nt