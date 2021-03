Schwerpunkte

Standards für den Mietwohnungsbau

19.03.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Die Nürtinger Gebäudewirtschaft legt im Gemeinderats-Ausschuss Pläne vor

NÜRTINGEN. Um künftig bei städtischen Wohnbauvorhaben eine Grundlage zu haben, hat der kaufmännische Geschäftsführer vom städtischen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Nürtingen (GWN), Steffen Schultheiß, im Betriebsausschuss des Gemeinderats Planungsgrundsätze sowie Bau- und Ausstattungsstandards für den städtischen Mietwohnungsbau in Nürtingen vorgelegt. Damit reagiert die GWN wohl auch mit auf die Kritik einiger Stadträte im Dezember an der hohen Kostenberechnung der GWN für ein Haus in Einfachbauweise mit acht Wohnungen am Marbachweg in Reudern. Der GWN war es nach einer Nachberechnung gelungen, die Kosten zu verringern.