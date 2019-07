Stahlbrücke ermöglicht wieder die Zufahrt zum Landratsamt

24.07.2019, — E-Mail verschicken

Nach Einschränkungen am Freitag und am Montag sind das Landratsamt Esslingen und seine Parkplätze wieder anfahrbar. Zu den Behinderungen und eingeschränkten Öffnungszeiten war es gekommen, weil die Brücke über den Hammerkanal stark baufällig ist. Im Spannbeton wurden größere Risse festgestellt. In einer eiligen Aktion wurde durch das Technische Hilfswerk (THW) eine provisorische Stahlbrücke errichtet. Mitte letzter Woche gab die Stadt Esslingen bekannt, dass die Pulverwiesenbrücke marode und nicht mehr voll belastbar ist. Die Brücke ist die Zufahrt zu den Parkplätzen des Landratsamtes und zur Tiefgarage, die von den rund 1000 Mitarbeitern der Behörde genutzt wird. Über die Brücke wird aber auch die Kantine des Landratsamts durch schwere Fahrzeuge beliefert. Außerdem wäre eine Zufahrt für die Feuerwehr nicht mehr möglich gewesen. Deshalb war schnelles Handeln notwendig. Am Samstagmorgen um 7 Uhr begannen THW-Spezialisten der Fachgruppe Brückenbau aus Pfedelbach im Hohenlohekreis mit dem Aufbau der 50 Tonnen schweren Stahlbrücke, die auf einer Länge von 30 Metern die marode Brücke überspannt, ohne diese zu belasten. Im Laufe des Sonntags hatte sich jedoch herausgestellt, dass sich die Schotterrampe, mit der die Brücke an die Straße angebunden wird, gesetzt hat. Im Laufe des Montags wurde nachgebessert, das Landratsamt und seine Parkplätze sind wieder uneingeschränkt erreichbar. ug/Foto: SDMG/Kohls