Stadtwerke spenden für Tafelladen

06.04.2020 05:30, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (pm). Da die Stadtwerke Nürtingen ihre Bäder derzeit geschlossen halten müssen, wurde kurzerhand beschlossen, aus der Not eine Tugend zu machen. Da die Stadtwerke über keine nennenswerten Bestände an Schutzausrüstung oder gar Lebensmitteln zum Spenden verfügen, nun aber aufgrund der Bäderschließung über größere Toilettenpapierbestände verfügen, wurden diese Anfang April an den Nürtinger Tafelladen übergeben. Die insgesamt knapp 800 Rollen Toilettenpapier sind eine willkommene Spende für den Nürtinger Tafelladen, der schon lange keines mehr anbieten konnte.