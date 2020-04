Stadtwerke öffnen – Bäder bleiben noch zu

NÜRTINGEN (pm). Ab Montag, 4. Mai, öffnet die Stadtwerke Nürtingen GmbH wieder: Kunden mit Fragen zu ihren Strom-, Gas-, Wasser-, Wärme- und Telekommunikationsverträgen können zu den üblichen Zeiten das Kundencenter in der Porschestraße aufsuchen. Bei Rückfragen zu den demnächst versendeten Wärmeabrechnungen bitten die Stadtwerke jedoch, von persönlichem Erscheinen abzusehen. Fragen zu Wärmeabrechnungen sowie zu allen anderen Vertragsarten können unter Telefon (0 70 22) 40 62 45 gestellt werden. Bei technischen Anliegen wie Hausanschlüssen, dem Zählerwesen oder auch der Planauskunft sind persönliche Gespräche nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich. Die Stadtwerke bitten darum, nach Möglichkeit den Kontakt per Telefon oder E-Mail beziehungsweise Brief einem Besuch vorzuziehen. Den richtigen Ansprechpartner können Kunden auf der Homepage www.sw-nuertingen.de finden, auch ein Anruf unter (0 70 22) 40 60 ist möglich. Sollte ein persönliches Gespräch notwendig sein, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Maske oder einer Alltagsmaske in allen Räumlichkeiten der Stadtwerke Nürtingen GmbH zwingende Voraussetzung.

Die Nürtinger Bäder bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Die Stadtwerke werden bei einer Rücknahme des Betriebsverbots für Bäder ihre Kunden umgehend informieren.