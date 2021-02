Schwerpunkte

Stadtschreiber mit prominenten Nachfahren

08.02.2021 05:30, Von Lutz Selle

Nürtinger Straßennamen (16): Auch Max Planck und Ernst Planck stammen vom Nürtinger Georg Jakob Planck ab

Oft fragen wir uns beim Gang durch Nürtingens Straßen, was hinter ihren Namen steckt. Allein über 30 Wege und Straßen in der Hölderlinstadt sind nach ehemaligen Bewohnern Nürtingens benannt. In einer Serie stellen wir einige von ihnen vor. Heute geht es um die Familie Planck, deren Stammvater Georg Jakob Planck Stadtschreiber in Nürtingen war.

NÜRTINGEN. Die Planckstraße ist in Nürtingen nicht besonders lang. Eine Adresse mit einer höheren Hausnummer als der 10 gibt es nicht. Die Straße befindet sich zwischen der Ersbergstraße und der Werastraße und endet jeweils an den Straßeneinmündungen. Beim Nachnamen Planck denken die meisten zuerst an Max Planck, dessen Namen auch ein Nürtinger Gymnasium trägt. Max Planck selbst hat allerdings nie in Nürtingen gelebt. Wohl aber dessen Ururgroßvater Georg Jakob Planck. Der war Stadt- und Amtsschreiber in Nürtingen. Nürtingens Stadtarchivar Reinhard Tietzen schreibt dazu: „Die Straße war zu Ehren des alten Stadtschreibers Planck und seiner berühmten Nachkommen benannt worden, wie es Stadtschultheiß Baur 1926 ausdrückte.“