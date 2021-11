Schwerpunkte

Stadtradeln Nürtingen: Baumpflanzaktion im Tiefenbachtal

17.11.2021 05:30, Von Jürgen Holzwarth — E-Mail verschicken

Am Montagabend hat OB Fridrich mit Vertretern der Nürtinger Schulen drei Apfelbäume gepflanzt. Sie sollen die CO2-Ersparnis der diesjährigen Stadtradelaktion symbolisieren.

Gemeinsam mit Vertretern des Max-Planck-Gymnasiums, des HöGy, der HfWU und der Katholischen Kirchengemeinde hat OB Johannes Fridrich (Zweiter von links) am Montagabend drei Apfelbäume gepflanzt. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Am Ende kamen beim diesjährigen Stadtradeln 185 692 Kilometer zusammen, was einer CO2-Einsparung von rund 27 Tonnen entspricht. „Ein Baum absorbiert rund zehn Tonnen CO2 in seinem Leben“, sagte Nürtingens Oberbürgermeister Johannes Fridrich. Deshalb hat er jetzt auf den Wiesen der Baumschule von Bernd Hiller im Tiefenbachtal mit Schülern der Nürtinger Gymnasien und Vertretern der Katholischen Kirchengemeinde symbolisch drei Apfelbäume gepflanzt. Äpfel der Sorten Boskop, Brettacher und Bittenfelder sollen so künftig die erradelte CO2-Ersparnis symbolisieren.