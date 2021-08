Schwerpunkte

Stadtradeln in Nürtingen: Die Einzelleistungen waren gut

12.08.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Im Vergleich mit anderen Kommunen kann Nürtingen allerdings seine Spitzenposition nicht verteidigen.

NÜRTINGEN. Der Sommer zeigt sich in diesem Jahr von seiner launischen Seite und genau am Tag bevor der Startschuss zur diesjährigen Stadtradel-Aktion in Nürtingen fiel, suchte ein Unwetter die Region heim. Trotz der widrigen Wetterbedingungen sammelten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis zum 14. Juli wieder fleißig Kilometer. Am Ende kamen 185 692 Kilometer zusammen, was einer CO2-Einsparung von rund 27 Tonnen entspricht.

Erstmalig in diesem Jahr verdoppelt die Stadt Nürtingen die eingesparten CO2-Emissionen und spendet mehr als 600 Euro an die gemeinnützige Klimaschutzorganisation „Atmosfair“ zur Förderung effizienter Öfen in ländlichen Gebieten Afrikas. Im Vergleich zu traditionellen Kochstellen verbrauchen diese 80 Prozent weniger Holz, wodurch wiederum die regionalen Wälder geschützt werden.

Im Vergleich zum Vorjahr sparten die Teilnehmenden am Nürtinger Stadtradeln zwar fast ein Drittel weniger an Schadstoffemissionen ein, doch unter den 72 gemeldeten Teams gab es starke Einzelleistungen. So kam das nur drei Personen umfassende Team „Die Sauters“ auf satte 873 Kilometer pro Person. Das größte Team mit 112 Personen stellte das Max-Planck-Gymnasium, welches mit 18 127 Kilometern auch den größten Beitrag leistete.