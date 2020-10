Schwerpunkte

Stadtbalkon: Testphase für Nürtinger Flaniermeile

29.10.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Ab Mitte Juni 2021 soll Alleenstraße zwischen Steinachdreieck und Kreisverkehr probehalber zur Neckarpromenade werden

Zwei spannende Projekte, die Chancen eröffnen, die Aufenthaltsqualität am Neckar für die Nürtinger zu erhöhen, präsentierte die Stadtverwaltung am Dienstag bei der Bürgerinformation im K3N. Coronabedingt waren nur knapp 100 Bürger in der Stadthalle zugelassen. Alle anderen Interessierten hatten indes die Möglichkeit, die Veranstaltung via Livestream zu verfolgen.

Mit Corona-Abstand: Oberbürgermeister Fridrich und die Projektteams stellten den Nürtinger Bürgern im K3N die Entwürfe für einen Stadtbalkon und ein Naturhotel am Neckar vor. Foto: Just

NÜRTINGEN. Am Wasser sitzen, auf den Fluss schauen und einen Kaffee oder Cocktail trinken, das hat etwas Mediterranes. Situationen, die man aus dem Urlaub kennt und die wohl auch OB Fridrich inspiriert haben, am Neckar eine Flaniermeile zu schaffen. Die Zeit ist günstig. Im nächsten Jahr wird das Teilstück der Alleenstraße zwischen Kreisverkehr und Steinachdreieck ohnehin wegen Tiefbauarbeiten gesperrt. Die Stadtwerke verlegen dort ein 30-kV-Stromkabel (Fortsetzung der aktuellen Arbeiten in der Neuffener Straße).