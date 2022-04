Schwerpunkte

Stadtbalkon Nürtingen ab morgen gesperrt

20.04.2022 05:30

Flaniermeile öffnet am 29. April. Die Vorbereitungen laufen an.

Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Ab dem 29. April lädt zum zweiten Mal der Nürtinger Stadtbalkon zum Flanieren, Entspannen und Genießen ein. Das bedeutet, dass ab morgen Mittwoch, 20. April die Alleenstraße im Abschnitt zwischen der Steinachstraße/Mönchstraße und dem Kreisverkehr an der Stadtbrücke voll gesperrt und zur Fußgängerzone wird. Der Verkehr wird über die Europastraße und Bahnhofstraße sowie die Wörthbrücke und Metzinger Straße umgeleitet. Radfahrer dürfen den Bereich des Stadtbalkons im Schritttempo befahren. Die Alleenstraße ist zwischen der Metzinger Straße und der Kreuzung Steinachdreieck / Mönchstraße in beiden Richtungen mit maximal 20 Kilomeer pro Stunde befahrbar. So können Radfahrer sowohl die Alleenstraße, als auch die unverändert vorhandenen Radstreifen nutzen. Radfahrer werden ab der Alleenstraße 37 vom Radweg mittels einer Markierung in den mittleren Bereich der Fußgängerzone geleitet. Anlieger der Mönchstraße und des Schloßbergs können von der Alleenstraße kommend bis zur Treppenanlage Unterer Schloßberg fahren. Eine Durchfahrt zur Neckarsteige ist von dort nicht möglich, weil auf Höhe der Gebäude Neckarsteige 21 und Schlossgartenstraße 14 ein Poller errichtet wird. Die Zufahrt zum oberen Teil der Altstadt erfolgt über die Brunnsteige, Markt- und Apothekerstraße, die Kirchstraße, Mädchenschulstraße und die Schloßgartenstraße, die als Einbahnstraße nur bergabwärts befahren werden darf. Die Parkplätze hinter dem Hölderlin-Denkmal stehen ausschließlich den Anwohnern des Steinach-Quartiers zur Verfügung, so die Mittelung der Nürtinger Stadtverwaltung. nt