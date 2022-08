Schwerpunkte

Stadt Nürtingen schließt zwei Grillstellen

11.08.2022 17:51

Die Grillstelle im Tiefenbachtal wird geschlossen. Foto: Just

NÜRTINGEN. Die hohen Temperaturen und anhaltende Trockenheit setzen auch der Natur in Nürtingen zu, sodass Wiesen und insbesondere Wälder einer erhöhten Brandgefahr ausgesetzt sind. Daher besteht ab sofort Grillverbot für die öffentlichen Grillstellen im Tiefenbachtal und im Roßdorf, da diese sich in unmittelbarer Nähe des Waldes befinden. Hier weisen Schilder auf das Verbot hin. Die Stellen auf der Galgenberghöhe, in Zizishausen beim Inselbad, in Reudern am Sportgelände Aspach, in Neckarhausen auf der hinteren Liegewiese zwischen Autmut und Beutwangsee sowie bei der Minigolfanlage und in Raidwangen Richtung Altdorf/Drachenwiese bleiben vorerst weiterhin nutzbar. nt