Stadt Nürtingen fördert Sportgeräteanschaffung

26.11.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Die Anträge von Nürtinger Sportvereinen wurden vom Ausschuss genehmigt. Außerdem fördert die Stadt Nürtingen die Umstellung von Flutlichtanlagen auf LED.

NÜRTINGEN. Für welche Vorhaben erhalten die Nürtinger Sportvereine Geld von der Stadt? Die Unterstützung ist klar geregelt. Der Kultur-, Schul- und Sozialausschuss vergab in der letzten Sitzung Mittel für die Anschaffung eines Defibrillators mit Zubehör der Turngemeinde Nürtingen. In analoger Anwendung der städtischen Sportförderrichtlinien für Sportbauvorhaben wird ein 15-prozentiger Zuschuss in Höhe von maximal 301 Euro gewährt.

Für die Anschaffung von Sportgeräten, darunter ein Stufenbarren und ein Schwebebalken, erhält der Turnerbund Neckarhausen 1851 Euro. Beim Ruderclub wird die Anschaffung eines Kinder-Vierers sowie von weiteren Geräten mit einem Zuschuss in Höhe von maximal 3450 Euro gefördert. Für die Anschaffung von 169 Judomatten erhält der Judoverein Nürtingen 1501 Euro aus der Sportförderung.

Michael Häfner vom Amt für Bildung, Soziales und Familie hatte außerdem einen Sachstandsbericht zur LED-Umrüstung von Flutlichtanlagen auf Sportplätzen erstellt. Die Gewährung von erhöhten Zuschüssen wurde vom Ausschuss zur Kenntnis genommen. Ergänzend zur Beschlussfassung vom Mai dieses Jahres über die Förderung der LED-Umstellung auf Sportplätzen kommt auch bei weiteren Sportanlagen die erhöhte Bezuschussung von maximal 30 Prozent der förderfähigen Kosten zur Anwendung.