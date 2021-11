Schwerpunkte

Stadt Nürtingen begrüßt Lärmgutachten zu alternativen Flugrouten

04.11.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Fluglärmkommission Stuttgart setzt auf Tests im Simulator und Gutachten. Neue Erkenntnisse sollen bis März 2022 vorliegen. Der Nürtinger Oberbürgermeister hofft auf ein ergebnisoffenes und faires Verfahren. Kritik an fehlender Transparenz.

Foto: NZ-Archiv

NÜRTINGEN. Tests im Simulator und ein Lärmgutachten sollen neue Erkenntnisse zur geplanten Flugroutenänderung am Stuttgarter Flughafen bringen. Untersucht wird, wie sich der Dauerschallpegel bei unterschiedlichen Flugrouten verändert. Auf diese Tests und Untersuchungen einigte sich die Fluglärmkommission Stuttgart in ihrer Sitzung am Dienstag. Teilnehmer dieser Präsenzveranstaltung waren auch der Nürtinger OB Johannes Fridrich und weitere Vertreter der von der geplanten neuen Flugroute betroffenen Kommunen, darunter die Bürgermeister von Aichtal, Neckartailfingen, Wolfschlugen und Köngen.