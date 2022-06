Schwerpunkte

Stadt Nürtingen beantwortet Fragen zum Zensus

21.06.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Bei der Erhebung des Zensus werden nicht alle Befragten in der gleichen Art und Weise herangezogen. Das führte bei manchen zu Verunsicherung. Die Stadt Nürtingen stellt jedoch keinen größeren Unwillen fest.

NÜRTINGEN. Alle zehn Jahre wird in Deutschland der sogenannte Zensus erhoben. Wegen der Corona-Pandemie wurde diese Befragung vom letzten auf dieses Jahr verschoben. Bei der Haushaltsbefragung werden personenbezogene Daten abgefragt, bei der Gebäude- und Wohnungszählung Daten zu Wohnraum. Es handelt sich um Stichproben, in Deutschland werden rund zehn Prozent der Bevölkerung zur Teilnahme am Zensus aufgefordert. In Baden-Württemberg sind es rund 15 Prozent, weil es viele kleinere Gemeinden gibt und die Stichprobenmenge in diesen für ein möglichst genaues Bild deshalb größer sein müsse. Die Befragten werden nach einem Zufallsprinzip ausgewählt, betont das Statistische Landesamt. Für etwas Verwirrung hat jedoch gesorgt, dass Einwohner in unterschiedlicher Form und Intensität befragt werden.