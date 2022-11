Es war eine schnelle und klare Angelegenheit – der TSV Wendlingen hatte beim 9:0-Heimerfolg in der Tischtennis-Landesklasse gegen die TG Donzdorf III wenig Mühe. Es war bereits der fünfte Saisonsieg in Folge für die Lauterstädter, damit haben sie sich inzwischen in der Spitzengruppe der Liga…

Mehr