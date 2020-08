Schwerpunkte

St.-Bernhards-Kirche: Neuer Glanz für das älteste Gebäude in Neckarhausen

20.08.2020 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Die St.-Bernhards-Kirche in Neckarhausen wird aufwendig saniert – Wiedereröffnung voraussichtlich im November

Die Neckarhäuser Bevölkerung muss seit Mitte April auf das gewohnte Glockengeläut ihrer St.-Bernhards-Kirche verzichten. Das älteste Gebäude der 3900-Seelen-Gemeinde wird aufwendig renoviert, restauriert und modernisiert. Ändern wird sich das Aussehen des Kirchturms, der komplett verputzt und wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt wird.

Die Schäden am Gebälk sind schlimmer als angenommen.

NT-NECKARHAUSEN. Bereits 1420 wurde der älteste Teil der heutigen St.-Bernhards-Kirche in Form einer Kapelle erbaut. 1606 kam das Kirchenschiff dazu, 1777 wurde dieses erneuert und die Decke in der heutigen Form gestaltet. Der Zahn der Zeit hat seither kräftig an dem 600 Jahre alten Gotteshaus genagt, sodass immer wieder Renovierungen gemacht werden mussten.