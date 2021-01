Schwerpunkte

Sportplatz in Nürtingen-Reudern mit dem Auto verwüstet

21.01.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Die Unsitte, mit dem Auto auf fremden Grundstücken herumzudriften, greift weiter um sich. Dieses Mal hat es den an den Reuderner Sportplatz angrenzenden Rasenplatz erwischt. Dort hat jemand am Dienstag mit einem größeren Auto seine Runden gedreht und deutliche Spuren hinterlassen. Entdeckt wurde es am Mittwochmorgen. Die Stadt Nürtingen als Eigentümer ist informiert. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0 70 22) 75-8 40 oder ov.reudern.stadt@nuertingen.de an die Gemeindeverwaltung Reudern zu wenden. of