Schwerpunkte

Spielhallen und Wettbüros in der Nürtinger City: Das Pech mit dem Glücksspiel

06.02.2021 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Warum die Stadt Nürtingen kaum etwas gegen Spielhallen und Wettannahmestellen tun kann

Die geplante Neueröffnung einer Wettannahmestelle in der Nürtinger Brunnsteige sorgt für viel Kritik und hitzige Diskussionen im Netz. Einige Leute fordern von der Stadtverwaltung, Glücksspiel in der Innenstadt zu verbieten. Aber geht das überhaupt?

NÜRTINGEN. Die Fensterscheiben des ehemaligen Nagelstudios in der Brunnsteige sind abgeklebt. Nur einige Schlagwörter am Eingang verraten, was hier bald angeboten werden soll: „Tabakwaren“, „Zeitungen“, „Wetten“. Besonders Letzteres stößt vielen Nürtingern sauer auf.