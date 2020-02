Sperrungen auf Neuffener Straße in Nürtingen

28.02.2020 05:30, Von Uwe Gottwald

Ab kommenden Montag sind zwei Teilbereiche nur über Einbahnstraßenregelung befahrbar – Umleitungen ausgeschildert

Die Absperrvorrichtungen und die Schaltungen an den Signalanlagen der betroffenen Kreuzungen sind vorbereitet, die Umleitungsschilder aufgestellt: Ab kommenden Montag, 2. März, ist die Neuffener Straße in Nürtingen in Teilbereichen nur einseitig befahrbar. Die Nürtinger Stadtwerke verlegen dann ein neues 30-Kilovolt-Stromkabel.

NÜRTINGEN. Die neue Stromtrasse ermöglicht den Stadtwerken einen zweiten Einspeisepunkt aus dem Überlandnetz der EnBW. Bisher gibt es einen solchen nur auf dem Gelände der Stadtwerke in der Max-Eyth-Straße, der über ein 30-Kilovolt-Kabel mit dem Umspannwerk beim Einkaufsmarkt Real verbunden ist.