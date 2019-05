Sperrung und Baustelle auf der B313 in Nürtingen

13.05.2019, — E-Mail verschicken

Die B313 in Nürtingen wird von Mitte April bis Oktober 2019 in elf Bauabschnitten saniert und in Teilen gesperrt. Foto: Sandrock

NÜRTINGEN (jog). Die B313 wird innerhalb des Nürtinger Stadtgebiets ab dem 5. April 2019 bis planmäßig zum 5. Oktober 2019 auf einer Länge von 2,2 Kilometern saniert. Die Baumaßnahme ist aufgrund des schlechten Zustandes der Fahrbahn erforderlich. Die Arbeiten werden in insgesamt elf Bauphasen durchgeführt. Der Verkehr wird mit jeweils einem Fahrstreifen pro Fahrtrichtung aufrechterhalten. Hier finden Sie während der Bauzeit immer die neuesten Artikel und Informationen zu den Sperrungen, den Baustellen und dem Fortschritt der Bauarbeiten.

11. Mai 2019: Dritter Abschnitt an der B313

Auch der zweite Bauabschnitt der Sanierung der B 313 liegt im Zeitplan, und nahtlos schließt sich daher der dritte Bauabschnitt an. Dieser ist zeitlich der kürzeste des gesamten Bauvorhabens und wird von Mittwoch, 15. Mai bis Samstag, 18. Mai bearbeitet. Lesen Sie die Infos zum dritten Bauabschnitt im Artikel "Dritter Abschnitt an der B313" vom 11. Mai 2019.

8. Mai 2019: Staus in ganz Nürtingen

Die Sanierung der B313 sorgt für Staus und Verkehrsbehinderungen im ganzen Nürtinger Stadtgebiet. Seit Montag hat der zweite Abschnitt der B313-Sanierung in Nürtingen begonnen. Viele Autofahrer klagen über erhebliche Verkehrsbehinderungen – Für Alltagsfahrten mit dem Auto muss viel Zeit eingeplant werden. Wir haben beim Regierungspräsidium nachgefragt, ob man mit so einem Chaos gerechnet hat und was dagegen getan werden soll. Lesen Sie alle Antworten im Artikel "Staus in ganz Nürtingen" vom 8. Mai 2019.

30. April 2019: Der zweite Akt beginnt

Am kommenden Montag beginnt planmäßig der zweite Bauabschnitt der Sanierung der B313 in Nürtingen. Das bedeutet: Neue Teile der Bundesstraße werden gesperrt und die Wörthbrücke wird einspurig befahrbar. Lesen Sie alle Infos im Artikel "Zweiter Akt bei B313-Sanierung in Nürtingen" vom 30. April 2019.

18. April 2019: Interaktive Karte zur Sperrung

Mit unserer interaktiven Karte zur Sanierung der B313 können Sie alle Bauabschnitte im Blick behalten und erfahren, was wann wo gemacht wird. Hier geht's zur interaktiven Karte.

17. April 2019: Geduld ist gefragt

Warum muss der neue lärmmindernde Straßenbelag für die B313 erst in der Mühlstraße getestet werden? Warum wird er getestet, wenn der eigentliche Bau bereits begonnen hat? Warum wurde eine Testfläche in der Innenstadt gewählt? Wir haben beim Bauherr, dem Regierungspräsidium Stuttgart, nachgefragt. Die Antworten finden Sie im Artikel "Baustellen in Nürtingen: Autofahren als Geduldsprobe" vom 17. April 2019. Dort lesen Sie auch, was es mit einer weiteren Baustelle auf Höhe des Nürtinger Hallenbades auf sich hat.

16. April 2019: Noch eine Baustelle

Auch die Nürtinger Mühlstraße ist derzeit gesperrt. Der Grund: ein Testeinbaufeld für den Lärmminderungsasphalt der Hauptbaumaßnahme auf der B313. Mehr lesen Sie im Artikel "Noch eine Baustelle: Die Nürtinger Mühlstraße ist jetzt auch gesperrt." vom 16. April 2019.

15. April 2019: Erster Bauabschnitt beginnt

Im Laufe des Wochenendes wurde die Nürtinger Wörthbrücke für den ersten Bauabschnitt der Sanierung der B313 in Nürtingen gesperrt. Die gesamte Sanierung des 2,2 Kilometer langen Abschnitts der Nürtinger Ortsdurchfahrt dauert voraussichtlich bis Anfang Oktober. Alles Wichtige zur ersten Bauphase und den Umleitungen lesen Sie im Artikel "Kein Durchkommen mehr auf der Wörth-Brücke" vom 15. April 2019.

12. April 2019: Sperrung ab dem Wochenende

Autofahrer müssen ab heute Abend Geduld mitbringen: Bis 5. Oktober wird die B313 zwischen Wörthbrücke und Bachhalde saniert. Die 2,2 Kilometer lange Strecke wird in elf Abschnitten instand gesetzt. Los geht es an der Wörthbrücke, die ab 20 Uhr gesperrt wird. Lesen Sie alle Infos im Artikel "Baustelle B313: Heute Abend wird die Wörthbrücke in Nürtingen gesperrt" vom 12. April 2019.

15. März 2019: Die Großbaustelle

Neben der eigentlichen B313 wird auch die Wörthbrücke in Nürtingen saniert werden. Autofahrern und Anliegern stehen bis Oktober Sperrungen und Umleitungen bevor. So werden zum Beispiel der Galgenberg oder auch der Festplatz und das Vereinsgelände der TSV Oberensingen zeitweise nicht mit dem Auto erreichbar sein. Am Mittwochabend hatten die Stadtverwaltung und das Regierungspräsidium in die Glashalle des Nürtinger Rathauses eingeladen, um über die geplante Großbaustelle auf der B313 zu informieren. Alle Infos aus der Veranstaltung über die Bauabschnitte und den Zeitplan lesen Sie im Artikel "B313: Nürtingens neue Superbaustelle" vom 15. März 2019.