Spendenlauf der Nürtinger Steiner-Schule erbrachte 22000 Euro für Ukraine

08.04.2022

Rund 22 000 Euro sind am Mittwochmorgen beim Spendenlauf der Nürtinger Rudolf-Steiner-Schule zugunsten der Waldorf-Ukraine-Hilfe der „Freunde der Erziehungskunst“ zusammengekommen. „Das hat unsere Erwartungen weit übertroffen“, freute sich Lehrerin Petra Hamprecht-Krause, zusammen mit ihren Kolleginnen Susanne Holz und Ellen Welz die Organisatorinnen, über das Ergebnis. In zwei Läufen à 40 Minuten machten sich die Schüler auf die 400 Meter lange Strecke rund ums Schulgelände. Zunächst waren die ungeraden Klassenstufen eins bis elf dran, im zweiten Lauf die geraden (zwei bis zwölf). Die Idee, einen Spendenlauf zum gegebenen traurigen Anlass zu veranstalten, sei von der siebten Klasse, deren Klassenlehrerin Hamprecht-Krause ist, ausgegangen, erzählt die Mitorganisatorin. Die Schüler wollten unbedingt helfen, für den vergangenen Samstag wurde dann der für alle freiwillige Lauf organisiert, allerdings wegen des schlechten Wetters kurzfristig auf Mittwoch verschoben. Dabei hatten die Schüler selbst für ihre Sponsoren zu sorgen, die dann die Spenden entweder pauschal oder pro Runde (Mindestbetrag ein Euro) zusagten. Im Schnitt seien die Mitlaufenden, unter denen sich auch einige Lehrer befanden, auf 13 Runden gekommen, so Hamprecht-Krause. Mit den Spendengeldern werden Waldorfschulen in der Ukraine und die Hilfsaktionen der „Freunde der Erziehungskunst“ an den Grenz- und Auffangstationen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine unterstützt. Bis 28. April kann noch gespendet werden. jsv Foto: Hauser