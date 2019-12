Spenden für die gute Sache

Licht der Hoffnung: Vor Weihnachten gingen bereits zahlreiche Spenden ein

NÜRTINGEN (psa). Wer die Projekte der Weihnachtsaktion unterstützen möchte, kann zum Pfeffertagswiegen am 28. Dezember in die Stadthalle Neuffen kommen, am Schwarzwurstturnier am 4. Januar in Großbettlingen teilnehmen, das Konzert der „Gents“ am 5. Januar im Schlachthof in Nürtingen besuchen – oder einen Betrag auf eines der Spendenkonten überweisen.