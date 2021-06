Schwerpunkte

Spende für Kinderstiftung

08.06.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Die Jürgen-Werner-Stiftung hat 5000 Euro an die Kinderstiftung Esslingen-Nürtingen gespendet. Die Jürgen-Werner-Stiftung unterstützt unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ soziale Projekte in der Region. Aufmerksam geworden auf die Kinderstiftung wurde die Jürgen-Werner-Stiftung durch die Berichterstattung in der Nürtinger Zeitung. Die Caritas Fils-Neckar-Alb und das Dekanat Esslingen-Nürtingen gründeten 2012 die Kinderstiftung, um benachteiligten Kindern im Landkreis eine gerechte Chance im Leben zu ermöglichen. Dabei werden einzelne Kinder ebenso unterstützt wie Projekte, die sie und ihre Entwicklung fördern. Das Bild entstand bei der Scheckübergabe und zeigt Vorstandsmitglied Alexander W. Volpp (rechts) und Bilgue Mushegera, Geschäftsführerin der Kinderstiftung. pm