Schwerpunkte

Spende für die TSVO-Jugend

20.08.2021 05:30, — E-Mail verschicken

NT-OBERENSINGEN. Mit 2500 Euro unterstützt die BB Bank Karlsruhe die Jugendarbeit der TSV Oberensingen. Im Zuge der Ehrungen zum 100-jährigen Jubiläum der TSVO-Fußballabteilung überreichte deren Direktor Michael Lutz (links) den entsprechenden Scheck an TSVO-Jugendleiter und Förderverein-Chef Helmut Gekeler (rechts im Bild mit TSVO-Pressewart Andreas Warausch in der Mitte). Die BB Bank unterstützt seit Jahren mit ihren Spenden das Fußballcamp, das die TSVO zusammen mit der Fußballschule AMT mit den beiden ehemaligen Profis Alexander Malchow und Dirk Wüllbier für junge Fußballerinnen und Fußballer anbietet. In diesem Jahr wird das Camp vom 31. August bis 2. September stattfinden. war Foto: Just