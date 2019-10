Spende für die Kinderkulturwerkstatt

10.10.2019, — E-Mail verschicken

Kürzlich konnten Vertreter des Round Table Nürtingen den im Rahmen des diesjährigen Entenrennens eingeworbenen Betrag von 4000 Euro an die Kinderkulturwerkstatt in Nürtingen überreichen. Die Spende dient der Förderung und Sicherstellung des laufenden Betriebs der Einrichtung. Dort können Kinder in offener Atmosphäre und unter kompetenter Anleitung mit verschiedensten Techniken ihre eigenen Vorstellungen physische Realität werden lassen. Daneben können die Kinder den Umgang mit verschiedenen Werkzeugen ausprobieren. Neben dieser Unterstützung beteiligt sich Round Table Nürtingen mit anderen Serviceclubs aus der Umgebung mit den Erlösen des Entenrennens beim Sommerlager des Kreisjugendrings in Obersteinbach. pm