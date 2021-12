Schwerpunkte

SPD 60 plus plädiert für Impfpflicht

11.12.2021 05:30

Der Kreisverband Esslingen der SPD 60 plus hat sich in seiner letzten Vorstandssitzung mit dem Thema Impfpflicht auseinandergesetzt. Man plädiert für eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona. Man habe zurzeit die schlimmste Welle. Immer noch sei der Anteil der ungeimpften Erwachsenen zu groß, heißt es in einer Pressemitteilung. Viele ließen sich durch falsche Informationen aus dem tiefsten Sumpf des Internets manipulieren und in die Irre führen, so der Kreis-Vorstand. Diese Menschen könnten offensichtlich mit ihrer Freiheit und Möglichkeit, sich und andere zu schützen, nicht verantwortlich umgehen, so die Pressemitteilung weiter. Die Freiheit jedes Einzelnen ende dort, wo die Rechte anderer verletzt werden, sagt der Kreissvorstand der SPD plus 60. Deshalb heiße es im Grundgesetz auch, dass jeder das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit hat, soweit er nicht die Rechte anderer verletze. Wer die Gefährdung anderer in Kauf nehme und sei es nur, indem Intensivstationen verstopft würden, habe seine Freiheitsrechte falsch verstanden, so der Kreisvorstand: „So wird die Impfpflicht unumgänglich.“