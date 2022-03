Schwerpunkte

Spatenstich für das neue Neckarhäuser Kinderhaus

01.03.2022

NT-NECKARHAUSEN. Nachdem der Hang gegen Rutschungen gesichert war, kann es jetzt losgehen. Auf der Fläche neben der Anna-Haag-Schule in Neckarhausen soll in den nächsten Monaten ein zweigeschossiger Bau mit einem multifunktionalen Gemeinschaftsraum und Betreuungskapazitäten für bis zu 115 Kindern in sieben Gruppen wachsen.

Gaben den Startschuss für das neue Neckarhäuser Kinderhaus: von links Sven Singler und Stefanie Völkl vom Amt für Bildung, Soziales und Familie, Steffen Schultheiß von der GWN, Ortsvorsteher Felix Doll, OB Johannes Fridrich, Architekt Jakob Fassbender und Projektleiter Jörg Hoffmann von der GWN. Foto: Holzwarth

Ortsvorsteher Felix Doll lobte die bisherige Zusammenarbeit mit den Projektbeteiligten und freut sich, dass mit dem Bau des Kinderhauses in direkter Nachbarschaft zur Anna-Haag-Schule ein Zentrum für Erziehung und Betreuung in Neckarhausen entsteht. Über neun Millionen Euro investiert die Stadt in das Projekt. Die größte Herausforderung sieht OB Fridrich in der Einhaltung des Kostenrahmens: „Angesichts der Baukostensteigerung ist dies eine Herkulesaufgabe, wir sollten aber nicht an der Qualität des Gebäudes sparen“. Im Herbst 2023 soll der Einzug sein. nt