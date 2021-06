Schwerpunkte

Spaß und Sport beim Pfingstcamp der TGN

07.06.2021 05:30, — E-Mail verschicken

In den Pfingstferien fand das BKK-Scheufelen-Sportcamp der TG Nürtingen statt. Durch die Einschränkungen der Bundesnotbremse war lange Zeit nicht klar, ob das Sportcamp für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren stattfinden kann. Am Ende hat es aber geklappt und insgesamt 20 Kinder konnten teilnehmen. Mit ein paar Herausforderungen hatte die TGN dennoch zu kämpfen: Es gab einen kompletten Regentag, das Stadion Neckarau war wegen einer Baustelle gesperrt und beim Sport gab es Einschränkungen: „Die Kinder konnten in Fünfergruppen kontaktlos Sport machen, da kommt schnell Langeweile auf. Unsere Übungsleiter und Trainerinnen haben sich viel einfallen lassen, sodass das kein Thema war. Wir sind froh, dass wir den Kindern ein paar unbeschwerte Stunden in diesen Zeiten bescheren konnten und freuen uns schon auf das Sportcamp in den Sommerferien“, so TG-Geschäftsführerin Irina Lutz. Das BKK-Scheufelen-Sommercamp findet vom 2. bis 20. August, jeweils von Montag bis Freitag statt. Anmeldung im Internet unter www.tgnuertingen.de/sportcamps. Weitere Informationen unter Telefon (0 70 22) 3 36 10. pm