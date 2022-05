Schwerpunkte

Sozialverband VdK Nürtingen hatte Mitgliederversammlung

23.05.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Der Ortsverband Nürtingen konnte nach zwei Jahren wieder seine Mitgliederversammlung abhalten.

NÜRTINGEN. Kürzlich lud der Sozialverband VdK Ortsverband Nürtingen zu seiner Mitgliederversammlung in das Gemeindehaus der katholischen Kirche in Nürtingen ein. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen turnusgemäß die Berichte der Vorstandsmitglieder über das abgelaufene Jahr und die beiden Jahre davor, da Corona-bedingt nicht eingeladen werden konnte.

Nach der Totenehrung durch die Vorsitzende Heiderose Siebert berichtete diese über die abgelaufenen Jahre. An den Kranzniederlegungen am alten Friedhof und am Ehrenmal in Oberensingen habe sie selbst mit Oberbürgermeister Fridrich und der Dekanin teilgenommen, in den Ortschaften waren weitere Vorstandsmitglieder präsent.

Siebert machte darauf aufmerksam, dass immer mehr Menschen in Deutschland von Armut betroffen seien. Für viele ältere Alleinstehende sei selbst der Lebensmitteleinkauf am Monatsende kaum machbar. Die zunehmende Altersarmut und auch die hohen Heimkosten bereiten große Sorgen. Sinnvoll wäre, dass wenigstens die Investitionskosten in Höhe von über 500 Euro wieder vom Land finanziert würden. Wenigstens gebe es eine Rentenerhöhung und für Behinderte sorgen die öffentlichen Träger für Verbesserungen. So sei auch die Fußgängerzone und der Bahnhof in Nürtingen besser mit Rollator und Rollstuhl nutzbar.