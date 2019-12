Sozialkonferenz in Nürtingen: Wertvolle Impulse für Inklusion

Bei Sozialkonferenz in Nürtingen wurden Lösungen für lokale Herausforderungen gesucht

Oberbürgermeister Johannes Fridrich begrüßte rund 60 Gäste zur Sozialkonferenz in der Stadthalle. Foto: nt

NÜRTINGEN (nt). In der UN-Behindertenrechtskonvention ist Inklusion als Menschenrecht festgeschrieben. Doch in Deutschland, das diese Konvention unterschrieben hat, gibt es noch zahlreiche Hürden, die es zu überwinden gilt. Denn erst, wenn man nicht mehr darüber nachdenken muss, ist Inklusion erreicht. Wie das in Nürtingen gelingen kann, war Gegenstand einer Sozialkonferenz in der Stadthalle K3N.

Bei diesem Format, für das die Stadt Nürtingen schon im Jahre 2007 ausgezeichnet wurde, begegnen sich Bürger, Gemeinderäte und Vertreter der Verwaltung, um in einem gemeinsamen Dialog Lösungen für lokale Herausforderungen zu suchen. Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich begrüßte rund 60 Gäste aller Altersschichten.