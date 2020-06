Schwerpunkte

Sorgen um Zugverspätungen in Nürtingen

23.06.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Nürtinger CDU fordert: Alle Themen rund um den Bahnhof müssen auf den Tisch

NÜRTINGEN (pm). Mit der Übernahme der Bahnverbindung von Tübingen nach Stuttgart durch Abellio sei es wesentlich, alle damit verbundenen Themen zu diskutieren. Das fordern die Nürtinger CDU und deren Gemeinderatsfraktion in einem Schreiben an Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich. Die Probleme am Bahnhof nur auf den Verkauf von Fernverkehrstickets zu reduzieren, sei zu kurz gegriffen, so der Stadtverbandsvorsitzende Thaddäus Kunzmann und der Fraktionsvorsitzende Dr. Matthias Hiller. Leider habe das baden-württembergische Verkehrsministerium mit der Streckenvergabe im Jahr 2015 an Abellio mehr den Preis und weniger die Leistung in den Blick genommen. So seien – bei allen Verbesserungen – jetzt starke Nachteile zu spüren. Dies habe die CDU bereits mit einer Anfrage zu Jahresbeginn angesprochen und auf Verbesserungen gehofft.