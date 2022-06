Schwerpunkte

Sommerfest im Nürtinger Stadtteil Braike

22.06.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Beim Mitmach-Sommerfest im Nürtinger Stadtteil sind am Samstag auch Studierende der Hochschule im Einsatz. An verschiedenen Orten soll ein buntes Programm Bewohner und Gäste miteinander ins Gespräch bringen.

Auch HFWU-Studierende laden zu Mitmach-Aktionen im Rahmen des Braike-Festes ein. Von links Anna Szilagyi-Nagy, Kathrin Sehl, Dr. Ellen Fetzer und Louis Cohen, die sich am Freitag und Samstag auf Gespräche mit Anwohnern freuen. Fotos: Lieb

NÜRTINGEN. Mit einem rotweißen Flatterband und einem symbolischen Baustellenschild haben Kathrin Sehl, Louis Cohen und Anna Szilagyi-Nagy eine Teil der Grünfläche abgesperrt. Auf dem Tisch daneben liegen fast 100 Playmobilfiguren. Die Studierenden der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt wollen mit ihrem Projekt ein wenig provozieren. Es gab Pläne der Stadt auf der Wiese an der Ecke Breiter Weg/Schömbergstraße eine Fläche für Tiny-Häuser auszuweisen. „Wir wollen mit den Anwohnern ins Gespräch kommen. Jeder darf mit einer Playmobilfigur seinen Protest zum Ausdruck bringen“, sagt die angehende Landschaftsarchitektin Kathrin Sehl. „Wir fragen auch nach Wünschen und Erfahrungen“, ergänzt Lehrbeauftragte Anna Szilagyi-Nagy. Am Freitag und am Samstag beim Stadtteilfest sind sie vor Ort um den Protestzug der Playmobilfiguren zu formieren und zu präsentieren.