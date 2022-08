Schwerpunkte

Sommercamp bei der TG Nürtingen

13.08.2022 05:30

NÜRTINGEN. Dreimal eine Woche lang bietet die TG Nürtingen jetzt wieder ein Sommercamp an. In vier Gruppen aufgeteilt können Kinder von sechs bis 13 Jahren unter der Anleitung von erfahrenen Betreuern in verschiedene Sportarten hineinschnuppern. Drei Standorte sind dafür vorgesehen. Der Sportplatz auf der Neckarau (unser Bild) und die Turnhallen der Braikeschule und der Ersbergschule. Leichtathletik, Basketball, Handball, Fußball und auch Aikido stehen auf dem Programm. „Wir wollen den Kindern die verschiedenen Sportarten näherbringen, vielleicht gefällt den Mädchen und Jungs ja etwas, was sie auch in Zukunft machen wollen“, sagen die Betreuer Alicia Gelfort und Philipp Winkle, die die Kinder diese Woche auf der Neckarau betreuen. Von neun bis 14 Uhr geht der Sporttag mit ausreichend Pausen mit Obst und Getränken. Nähere Informationen gibt es unter www.tgnuertingen.de. jh Foto: Holzwarth