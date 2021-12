Schwerpunkte

So machen Nürtinger Initiativen auf die Notlage von Flüchtlingen aufmerksam

09.12.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Am Tag der Menschenrechte rufen Nürtinger Initiativen zu einer Mahnwache auf, um auf die Notlage von Geflüchteten aufmerksam zu machen.

NÜRTINGEN. Das Nürtinger „Bündnis für Asyl, Menschenwürde und Verantwortung“ und der „AK Eine-Welt-Tage und Friedenswochen“ rufen zu einer weiteren Mahnwache am morgigen „Tag der Menschenrechte“ am Freitag, 10. Dezember, um 17 Uhr auf dem Schillerplatz auf. Anlässlich der humanitären Notlage im Niemandsland zwischen Polen und Belarus wurde bereits vor drei Wochen eine Mahnwache mit der Forderung „Retten statt Reden“ organisiert. Rettend handeln solle die EU und Deutschland und diese gestrandeten Menschen aufnehmen.

Zudem werde gefordert, „die in Afghanistan in schändlicher Weise zurückgelassenen Ortskräfte“ zu retten. „Wir wollen schweigend an die Menschen denken, die diesen lebensbedrohlichen Bedingungen ausgesetzt sind und laut werden gegen die menschenverachtende Politik auf EU- und bundesdeutscher Ebene“, so die Veranstalter.