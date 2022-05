Schwerpunkte

So bereitet sich der Nürtinger Ruderclub auf den Drachenboot-Cup vor

14.05.2022 05:30, Von Kareen Keller — E-Mail verschicken

Wie sich der Ruderclub nach der Zwangspause auf seinen Drachenbootcup und den Azubi-Drachenbootcup vorbereitet

Bald ist es wieder so weit und die Drachen messen auf dem Neckar erneut ihre Kräfte. Archivbild: Keller

NÜRTINGEN. Es war schon ein extrem langer Winterschlaf, den Fafir und sein namenloser Drachenkollege halten mussten. Fast drei Jahre lang lagen die beiden untätig auf dem Trockenen. Nun endlich dürfen die beiden Drachenboote wieder zurück in ihr Element. Nach zweijähriger Pause wird es am Samstag, 9. Juli, endlich wieder den Drachenboot-Cup des Nürtinger Ruderclubs geben. Und nicht nur der 17. Drachenbootcup wird ausgefahren, auch der 7. Azubi-Drachenbootcup wird am Tag davor stattfinden.