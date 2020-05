Singen vor dem Bildschirm

11.05.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Damit ihr Konzert nicht ins Wasser fällt, proben die Mitglieder des GV Raidwangen per Video-Konferenz

Not macht erfinderisch: Sich treffen um gemeinsam zu singen, können die Mitglieder des GV Raidwangen derzeit nicht. Damit das Konzert im November aber dennoch stattfinden kann, übt man daheim vor dem Bildschirm.

Peter Linnartz (links) probt daheim per Video-Konferenz mit Chorleiter Thimo Härter. Foto: privat

NT-RAIDWANGEN (pm). Als sich der Gesangverein Raidwangen am 12. März das letzte Mal – wie gewohnt – zu einer Singstunde traf, lag die drohende Zwangspause schon in der Luft. „Wir haben uns an dem Tag aber noch nicht wirklich vorstellen können, dass jetzt monatelang das Vereinsleben auf null heruntergefahren wird“, so Vorstandsmitglied Peter Linnartz.