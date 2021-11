Schwerpunkte

Silvesterherzen statt Wiegen

23.11.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Auch die Silvesteransprache auf dem Lindenplatz Oberensingen fällt aus.

Herzen für einen guten Zweck. Foto: privat

NÜRTINGEN. Schweren Herzens hat sich die Stadt entschieden, angesichts der steigenden Inzidenzen auch das Silvesterwiegen in diesem Jahr abzusagen. Es wird nicht damit gerechnet, dass das Infektionsgeschehen in den kommenden Wochen abnimmt. „Ich bedauere es sehr, dass wir dieses Jahr nicht in einem entspannten Rahmen ausklingen lassen können. Das auch in Nürtingen voranschreitende Infektionsgeschehen lässt allerdings keine andere Möglichkeit zu“, so Oberbürgermeister Johannes Fridrich in einer Pressemitteilung. 2020 musste das Silvesterwiegen wegen der Corona-Pandemie auch schon abgesagt werden.