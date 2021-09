Schwerpunkte

Sieben Kilometer große Freiheit

20.09.2021 05:30, Von Peter Dietrich — E-Mail verschicken

Seit über 20 Jahren laden Nürtinger Vereine und Initiativen an einem Sonntag im September dazu ein, das Tiefenbachtal „Mobil ohne Auto“ zu erkunden. Gestern waren bei bestem Wetter jede Menge Fahrzeuge aller Art auf der Strecke.

NÜRTINGEN. Was haben ein Fahrrad, ein Rollstuhl, ein Tretroller, ein Skateboard, Inliner und ein Konferenzbike gemeinsam? Alle haben Räder oder Rollen und mit allen lässt sich wunderbar das Tiefenbachtal erkunden. Vor allem dann, wenn dort die Straße auf einer Länge von sieben Kilometern für Autos gesperrt ist. Das war am Sonntag der Fall, und der Stadtjugendring Nürtingen hatte „Mobil ohne Auto“ (MOA) bestens organisiert. Das klappte natürlich nur, weil wieder ganz viele Vereine und Initiativen dabei waren und sich auch viele Ehrenamtliche wieder treu engagierten. Als einer von ganz vielen sei Gerhard Seyferle vom NABU genannt. Wie in den Vorjahren übernahm er achteinhalb Stunden lang den Schrankendienst am oberen Ende der Straße. Dort hielt er nicht nur Infoblätter zum MOA-Tag, sondern für Autofahrer auch gedruckte Umleitungsbeschreibungen bereit. Autofahrer, die sich für sehr wichtig hielten und unbedingt durch die Sperrung fahren wollten, seien extrem selten, berichtete er.