Sie kennen sich seit Kindheitstagen

27.03.2020

Kristina und Karl Kraus aus Nürtingen feiern heute Goldene Hochzeit. Das Paar kennt sich bereits seit Kindheitstagen: In ihrem tschechischen Heimatdorf waren sie Nachbarn. „Irgendwann hat es gefunkt“, erzählt Karl Kraus. Damals war er 17 Jahre, Kristina Schedelbauer 15 Jahre jung. Fünf Jahre später heirateten sie. „Es waren rund 30 Gäste da“, sagt Kristina Kraus. Die gemeinsamen Flitterwochen verbrachte das Paar in der Slowakei. „Ich habe als Lokführer gearbeitet, deswegen konnten wir umsonst mit dem Zug fahren“, erinnert sich der Jubilar. 1982 entschied sich die Familie, von Tschechien nach Deutschland zu fliehen. „Damals gab es noch den Eisernen Vorhang zum Westen und wir durften nicht zusammen einreisen“, sagt Karl Kraus. Doch in Hamburg kam die Familie über die Grenze. Von dort aus ging es weiter nach Nürtingen. „Wir haben einiges miteinander durchgemacht“, sagt Karl Kraus. Kristina Kraus fügt hinzu: „Aber es war immer schön.“ Noch heute arbeitet der Rentner als Busfahrer für behinderte Kinder. Kristina Kraus hat lange Zeit mit ihrem Dackel an Wettbewerben teilgenommen und viele Preise gewonnen. Seinen 50. Hochzeitstag verbringt das Paar gemeinsam in seiner Wohnung. Die Kinder, Enkel und Urenkel werden per Videoanruf gratulieren. Die Nürtinger Zeitung wünscht alles Gute. skr/Foto: privat