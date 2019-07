Sie ist großer Fan des Fußballclubs der Stadt

Sommerrätsel: Zum Auftakt suchen wir den Geburtsort der Nürtinger Bürgermeisterin Annette Bürkner

Sommerzeit ist Rätselzeit: Heute starten wir wieder unsere große Quizreihe „Wo komme ich her?“. Wöchentlich gilt es, den Heimatort bekannter Persönlichkeiten aus unserem Verbreitungsgebiet zu erraten. Zu gewinnen gibt es attraktive Preise. Heute suchen wir den Geburtsort der Nürtinger Bürgermeisterin Annette Bürkner.

Wer Annette Bürkner so sprechen hört, kommt sicherlich nicht auf Anhieb darauf, dass sie nicht im Süden der Bundesrepublik geboren wurde. Aber klar: Die heute gesuchte Stadt verließ sie mit ihrer Familie auch schon während des ersten Lebensjahrs. Man fand in Bernhausen auf den Fildern eine Heimat. Oma und Tante blieben in der großen Stadt. „In den Ferien war ich noch oft dort“, sagt Annette Bürkner, die in Nürtingen im Juni 2018 die Nachfolge der verstorbenen Claudia Grau antrat. Bis zum zwölften Lebensjahr gab es immer wieder diese Ferienbesuche.