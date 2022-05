Schwerpunkte

Shoppen und Schlemmen

24.05.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Lange Einkaufsnacht bis 24 Uhr in der Nürtinger Innenstadt am Freitag, 27. Mai.

NÜRTINGEN. Am Freitag, 27. Mai, findet in der Nürtinger Innenstadt und in der Altstadt die lange Einkaufsnacht statt. Für die Besucherinnen und Besucher heißt das: „Shoppen und Schlemmen“ bis 24 Uhr.

„Genießen Sie das tolle Rahmenprogramm und das leckere Essen. Es ist für jeden etwas dabei: Ob Gaumenfreuden, Attraktionen, oder Unterhaltung“, verspricht Melanie Wägner, Geschäftsführerin des Citymarketing Nürtingen.

Beeindruckende Lichtinstallationen in der Kirchstraße bis zur Stadtkirche St. Laurentius: Die Gebäude werden in verschiedene Licht-Stimmungen getaucht und Lichtkegel sowie Strahler illuminieren die Straßen. Die Nürtinger Einzelhändler haben sich besondere Angebote einfallen lassen und laden die Gäste ein, sich von den Aktionen überraschen zu lassen.