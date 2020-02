Shanty-Chor sucht Sänger

Neckar-Knurrhähne hielten ihre Jahreshauptversammlung ab – Im vergangenen Jahr 22 Auftritte absolviert

Ehrungen bei den Neckar-Knurrhähnen: von links Uwe Fischer, Hermann Kovacic (Chorleiter), Herbert Geiger, Hermann Säger, Henrik Peter und Vorsitzender Bernd Habermann Foto: pr

NÜRTINGEN (bh). Die fast komplette Chorgemeinschaft begrüßte der Zweite Vorsitzende Uwe Fischer kürzlich zur Jahreshauptversammlung der Neckarknurrhähne im „Haus der Heimat“.

Mit einer Gedenkminute wurde des verstorbenen Mitglieds Dieter Bunte gedacht. Vorsitzender Bernd Habermann blickte auf ein sehr erfolgreiches Jahr mit 40 Probenabenden und 22 Auftritten zurück. Zu den wichtigsten Auftritten zählten neben dem Benefizsingen zum „Kulturnachtisch“ im Rahmen der Vesperkirche in Nürtingen das Konzert in Bad Windsheim, die Teilnahme am 20. Geburtstag des Shanty-Chors Heidenheim sowie das Neckarfest in Nürtingen. Außergewöhnlich war der Auftritt beim Abschlussgottesdienst der Remstal-Gartenschau in Schwäbisch Gmünd vor über 700 Zuhörern.