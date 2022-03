Schwerpunkte

Senioren sind solidarisch

04.03.2022 05:30

Der Nürtinger Stadtseniorenrat verurteilt den Angriff auf die Ukraine.

NÜRTINGEN. Der Nürtinger Stadtseniorenrat nimmt in einer Resolution Stellung zum Krieg in Osteuropa: „Der militärische Angriff Russlands auf die Ukraine seit vergangenem Donnerstag, der unvermindert und heftig anhält, verletzt auf eklatante Weise das Völkerrecht und die Rechte des unabhängigen Staates der Ukraine. Der Stadtseniorenrat Nürtingen unterstützt deshalb in vollem Umfang die vom Gemeinderat der Stadt Nürtingen verfasste Resolution gegen diesen Angriffskrieg, über die auch am Montag in der Nürtinger Zeitung anlässlich der Demonstration auf dem Schillerplatz berichtet wurde.

Gerade die Generation der älteren Senioren und Seniorinnen kann sich oft noch an die Kriegs- und Nachkriegsjahre des Zweiten Weltkriegs erinnern und appelliert deshalb an den russischen Präsidenten Putin, dieses sinnlose Blutvergießen an unschuldigen Menschen sofort zu beenden.