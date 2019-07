Senioren gestalten Jahresprogramm

16.07.2019

NÜRTINGEN (pm). Der ökumenische Seniorenkreis Brückenschlag aus dem Roßdorf schaute im Monat Juli auf das Programm 2018/2019 zurück und beschloss das neue Programm 2019/2020. Das abgelaufene Jahr wurde sehr positiv bewertet und ermutigte die Organisatoren für das neue Jahr. Horst Packmohr hatte ein Programm zusammengestellt, das Zustimmung fand. Auch die Organisatoren für die einzelnen Veranstaltungen konnten gefunden werden. Geplant sind folgende Vorhaben: Besuch des Sulzburghofs in Unterlenningen, eine Stadtführung durch Reutlingen, eine Beseneinkehr in Plochingen, die Weihnachtsfeier, Besuch bei Naturana in Gomaringen, Besuch bei der Berg-Brauerei in Ehingen, Ausflug zu Schloss und Stadt Haigerloch, Besuch der Alpakafarm Neckarhausen, eine Stadtführung durch Schwäbisch Gmünd, Teilnahme am Seniorenmaientag in Nürtingen, Ausflug zum Schloss Hohenstadt und die Erarbeitung des Jahresprogramms 2020/2021. Mit einem kleinen Vesper wurde der Nachmittag im Waldheim beendet.