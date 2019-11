Senioren feierten in Hardt

Ortschaftsrat, Sportverein und Gemischter Chor gestalten buntes Rahmenprogramm in Hardt

Der Gemischte Chor unter der Leitung von Lubo Ihring bei der musikalischen Begrüßung der Gäste des Seniorennachmittags pm

NT-HARDT (pm). Über 90 Seniorinnen und Senioren aus dem Ortsteil folgten der Einladung der Ortschaftsverwaltung und des Ortschaftsrates zum alljährlichen Seniorennachmittag, welcher schon seit einigen Jahrzehnten zum traditionellen Veranstaltungsprogramm des Ortsteils Hardt gehört, in die Gemeindehalle. Der Ortschaftsrat hatte am Vormittag die Gemeindehalle mit der vom Kindergarten Hardt gebastelten Dekoration in ein herbstliches Gewand gehüllt. Für den Rahmen sorgte der Gemischte Chor mit einigen Liedern, die „Tanzmäuse“ des SV Hardt und die Mitglieder des Ortschaftsrates. Ortsvorsteher Bernd Schwartz konnte unter den vielen Gästen Bürgermeisterin Annette Bürkner und die evangelische Pfarrerin der Kirchengemeinde Oberensingen-Hardt Sylvia Unzeitig begrüßen. Wie bereits in der Vergangenheit stand das gesellige Beisammensein im Vordergrund des Nachmittags.